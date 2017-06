La passione di Giorgio Secco per il blues sabato 24 giugno

MILANO - Sarà un concerto all'insegna del rock, del blues e della fusion quello che, sabato 24 giugno, vedrà protagonista il chitarrista Giorgio Secco allo Zio Live Music Club di Milano, in via Carlo Boncompagni 44 (inizio ore 22; ingresso 10 euro più 3 euro per la tessera annuale). Sul palco del locale di via Carlo Boncompagni, Giorgio Secco, musicista tanto talentuoso quanto versatile, si esibirà in trio: insieme a lui ci saranno Andrea Torresani al basso e Leif Searcy alla batteria. In scaletta i brani di "Gas for your mind" e "Alnico", i due album pubblicati dal chitarrista lombardo rispettivamente nel 2010 e nel 2015, oltre a un paio di anticipazioni del disco "Fly in a Jar" di prossima uscita. Ma non mancheranno neppure alcune cover di Stevie Ray Vaughan, ZZ Top, Mose Allison e Chris Stapleton. Il filo conduttore della serata? L'amore di Giorgio per il blues, suonato non da un purista del genere ma da un grande appassionato. Artista e turnista tra i più quotati, Giorgio Secco ha collaborato e collabora con le maggiori star della musica leggera italiana, da Mina a Celentano, da Eros Ramazzotti a Laura Pasini, da Tiziano Ferro a Fiorella Mannoia, da Francesco Renga a Giorgia, con cui è attualmente in tour. I suoi chitarristi di riferimento sono Jimi Hendrix, Robben Ford, Eric Johnson, Bill Frisell e Scott Henderson. Il locale Inaugurato lo scorso settembre, lo Zio Live si è subito distinto tra i music club di Milano per l'acustica eccellente e la qualità della proposta musicale, che spazia dal soul al funk, dal jazz alla fusion, dall'hip-hop al cantautorato italiano. Per quanto riguarda la programmazione artistica, gli organizzatori puntano soprattutto a promuovere progetti inediti. Con una sessantina di posti a sedere, lo Zio Live ricorda i club americani, grazie alla presenza di luci soffuse e candele ai tavoli. Il locale è aperto tre sere alla settimana (i live sono in programma il giovedì, il venerdì e il sabato e iniziano alle ore 22). L'ingresso è riservato ai tesserati (costo annuo: 3 euro) e per i concerti è richiesto ai clienti un contributo artistico (pari, in media, a 10 euro). ZIO LIVE MUSIC CLUB, via Carlo Boncompagni 44, 20139 Milano. Tel: 02-56808206; 347-2317589. Mail: zioliveclub@gmail.com. Internet: www.ziolive.it FB: https://www.facebook.com/zioliveclub