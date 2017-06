Nella splendida cornice dello Spazio Cobianchi Duomo, l'Associazione Amici del Monumentale vi illustrerà per immagini una parte fondamentale della storia cittadina. In programma: Presentazione con proiezione dei libri: La Piccola Città - Il Monumentale di Milano Guida Il Monumentale di Milano - Un Museo a cielo aperto Inaugurazione della mostra: 'La Piccola Città - 150 anni di storia e arte al Monumentale di Milano' Mostra fotografica e libri introvabili. Saranno esposti alcuni bozzetti in gesso di Egidio Boninsegna. Ingresso gratuito. Per informazioni: info@circolocobianchiduomo.it info@amicidelmonumentale.org Tel. 320.0116999 (Lalla Fumagalli)