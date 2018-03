ULTIMA APERTURA STRAORDINARIA

Domenica 25 marzo, dalle h 11.00 alle 19.00



C/O IL GIARDINO NASCOSTO



La prima domenica di primavera



Ultima apertura straordinaria del giardino prima dell’inaugurazione ufficiale della Stagione 2018 (dal 30 marzo, vedi cs con approfondimento allegato).



La prima domenica di primavera: per tutto il giorno aperto il giardino, recuperato, ripulito e restituito alla comunità come spazio di aggregazione e di condivisione. Come sempre in programma attività e laboratori legati al green: raccolta ortaggi, creazione di nuove aiuole, laboratorio di realizzazione piante volanti giapponesi, riciclo e costruzione portacandele, oltre che la proiezione di un corto di animazione a fine giornata.



Programma



h 11.30 Accoglienza e visita al Giardino Nascosto



h 12.00 Lavori nell’orto: creazione di nuove aiuole e trapianto di ortaggi



h 13.00 Raccolta degli ultimi ortaggi invernali e preparazione del pranzo



h 13.30 Pranzo condiviso: ognuno porta qualcosa da condividere con gli altri



h 14.30 Il giardino che vorrei: raccolta di idee e proposte per la nuova stagione



h 15.30: Tre laboratori gratuiti e aperti a tutti

- Le piante volanti: i Kokedama sono dei mini bonsai volanti, un metodo di coltivazione nato in Giappone nel 1600. Il corso pratico e gratuito guida il pubblico alla creazione di queste affascinanti piccole piante, che ogni partecipante potrà portare a casa con un contributo di 10 euro.

- Riciclo creativo: costruzione e decorazione dei nuovi porta candele della cascina.

- L'orto estivo: semina degli ortaggi estivi



h 17.00 Proiezione: L'uomo che piantava gli alberi / L'homme qui plantait des arbres

Film d'animazione diretto da Frédéric Back (30′, Francia, 1987)

Un pastore nel sud della Francia, ai piedi delle Alpi, pianta migliaia di querce in una valle deserta. Nel giro di una decina di anni in quella zona sorgerà una foresta. Trenta minuti per illustrare l’omonimo racconto breve scritto nel 1953 dal francese Jean Giono, attraverso i disegni del regista e produttore Frederic Back.



Degustazione tisane e vin brulè.



Modalità di partecipazione:

Ingresso libero al giardino

Pranzo, laboratori e proiezione: gratuiti

(*) Laboratorio Kokedama

Il laboratorio è gratuito. A fine laboratorio i partecipanti potranno portare a casa il Kokedama realizzato con un contributo di 10 €.



La degustazione delle tisane è gratuita. Vin brulè con contributo di 2 euro, gratuito per chi porta a casa un Kokedama.



Info: giardino@cascinamartesana.com +39 389 582 0695