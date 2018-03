La psicoanalisi all’epoca della rete - Come siamo cambiati, come cambia la cura

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Sabato 14 aprile 2018 ore 9.30 17,30 - Spazio Oberdan, v.le Vittorio Veneto 2 La rete e i social network ci hanno cambiati per sempre. Trasformazioni che portano a nuovi fenomeni, che possono anche avere risvolti patologici, come nel caso delle dipendenze da internet o delle sindromi narcisistiche (tra cui il ritiro noto con il termine giapponese di hikikomori), ma che soprattutto ridefiniscono il senso di sè. Nel convegno organizzato allo Spazio Oberdan dal Centro Milanese di Psicoanalisi le nuove acquisizioni e i nuovi modelli di cura, come per esempio il "setting digitale".