TEATRO BIMBI+BRUNCH

"La Regina Pomodoro" di e con Amalia D'Aprile

narrazione animata (età consigliata 3-6 anni)



"Storia in filastrocche di una regina prepotente e rabbiosa, e della sua povera corte che dopo aver sopportato i suoi capricci e le sue angherie finisce tutta in prigione…ma sarà così che, senza servitori né guardie, si troverà ad incontrare qualcuno ancora più potente di lei: il re della Montagna di Fuoco. Con l’aiuto di semplici oggetti e costumi simbolici i bambini si trovano ad animare la narrazione fatta dall’attrice supportati dalle facili filastrocche."



20 OTTOBRE h.11

a seguire un ricco Brunch per bimbi e genitori



Ingresso con prenotazione

info@aromelifestyle.it

Spettacolo: €5,00 bambini

Brunch bambino: €7,00

Brunch adulto: €18,00