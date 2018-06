La “salute del respiro” al centro dell’incontro di “Informa salute”

Giovedì 21 Giugno, alle ore 20.45, presso l'Ariston - Lainate Urban Center (Largo Vittorio

Veneto 17/21) si parlerà di “La Salute del Respiro”.

Gli specialisti del Poliambulatorio Humanitas Mater Domini di Lainate, il dottor Angelo Naddeo (pneumologo) e il dottor Tiziano Zurlo (Otorinolaringoiatra), parleranno di asma, allergie che portano problemi respiratori, ma anche disturbi legati alla gola e al naso.

Non perdere l’opportunità di conoscere quanto è importante un corretto respiro sul nostro benessere psico – fisico.

Durante la serata, inoltre, non mancheranno momenti di confronto e approfondimento con i nostri

medici.



Un’opportunità in più!

Hai mai sentito parlare di spirometria? Sai che è utile per riconoscere i disturbi delle vie aeree e dei polmoni? Giovedì 21 giugno è possibile eseguire un controllo gratuito con il dottor Angelo Naddeo.



Come partecipare?

La partecipazione è libera e gratuita: è sufficiente presentarsi alle ore 20.00 all’Ariston Urban Center. Il controlli si eseguiranno dalle ore 20.15 alle ore 20.45.

A seguire, infatti, si terrà l’incontro “La Salute del Respiro”. Anche la partecipazione alla serata è libera e gratuita.

Vi aspettiamo numerosi… perché se conosci, puoi prevenire e curare!