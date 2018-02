"La scorpacciata dei colori": il 24 febbraio al Teatro Oscar

Sabato 24 febbraio al Teatro Oscar di Milano torna La scorpacciata di colori, lo spettacolo per bambini dai 4 agli 8 anni.

La regia di Vera di Marco mette in scena la storia di Gigino, un cantastorie che gira di corte in corte per presentare le proprie graziose composizioni musicali. Gigino narra di storie antiche, re, cavalieri coraggiosi, principesse e mostri cattivi, e nel suo girovagare per la Valle dell’Arcobaleno decide di far tappa al castello del Carnevale, famoso per la sua festa colorata che dura tutto l’anno. Proprio qui però lo aspetta una brutta sorpresa: non solo al castello del Carnevale non c’è più nessuno, ma non sono rimasti nemmeno i colori. L'unica presente è la principessa Colorina. Il mostro Mangia Color intanto, non contento di aver conquistato tutto il paese trasformandolo nella pericolosissima e grigissima Terra Senza Colore, rapisce Colorina. Toccherà a Gigino salvarla.