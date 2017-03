La scossa della musica-evento benefico per Montecavallo

Il 24 agosto 2016 tutta l'Italia centrale è stata colpita da un sisma che ancora oggi non sembra dare tregua e ha sconvolto la vita quotidiana di chi in queste magnifiche terre lavorava, studiava e ogni giorno costruiva la propria vita, quella stessa vita che anche oggi tra mille difficoltà non si ferma. Sin dalla prima scossa, la Protezione Civile di Rozzano e di Pieve Emanuele sono impegnate nell'accogliere, confortare e sostenere il rientro alla normalità di tutti gli abitanti dei territori colpiti, attraverso progetti concreti e tangibili. Tra questi il progetto di acquisto di una tensostruttura per il comune di Monte Cavallo (Macerata), ha oggi una rilevanza particolare per la necessità di un luogo di ritrovo in cui consumare i pasti sia per gli abitanti del paese che per i comuni limitrofi. L'appuntamento è per il 12 marzo alle 19 presso il Teatro Fellini a Rozzano: vi aspettano ottima musica, gran divertimento e una speciale occasione per fare del bene".

