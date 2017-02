"La scrittura a colori di Joan Miró": dall'8 marzo al 12 aprile alla Kasa dei colori

Dall'8 marzo al 12 aprile alla Kasa dei colori verrà ospitata Miró. Le parole multicolori, una mostra comprendente opere grafiche e libri dell'artista catalano.

Una prospettiva nuova su Mirò racconta la sua passione per i libri illustrati e d'artista attraverso un'ampia produzione di copertine, cataloghi e volumi.

La curatela di Andrea Kerbaker garantisce la presenza di libri molto rari, reperiti in Europa e negli Stati Uniti. Tre le aree tematiche in cui si articola in percorso espositivo: Scrittori, Riviste e Vita di Mirò.