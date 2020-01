Giovedì 16 gennaio dalle 18.00 alle 20.30, al Teatro Alfredo Chiesa appuntamento con LA SCUOLA DEI QUARTIERI 2020 e altre opportunità per le periferie della città, una serata interamente dedicata a chi ha un’idea o un progetto di impresa sociale da realizzare nei quartieri di Milano.



Durante l'evento si potranno conoscere i progetti vincitori della prima edizione della Scuola dei Quartieri e scoprire le nuove iniziative del Comune di Milano per Lorenteggio e altri quartieri della città:



* Nuovo bando La Scuola dei Quartieri 2020

* Sostegno alle imprese a impatto sociale e Lorenteggio

* Percorsi di inserimento lavorativo a Lorenteggio

* Crowdfunding civico 2020



La serata sarà condotta da Gianpiero Kesten di Radio Popolare e vedrà la partecipazione dell’Assessora al Lavoro e Sviluppo Economico del Comune di Milano Cristina Tajani e dei gruppi vincitori del primo bando della Scuola dei Quartieri.



INGRESSO LIBERO E GRATUITO + APERITIVO



Per saperne di più: www.lascuoladeiquartieri.it