"La scuola delle scimmie": dal 25 gennaio all'11 febbraio al Filodrammatici

La scuola delle scimmie - testo e regia di Bruno Fornasari, con Tommaso Amadio, Emanuele Arrigazzi, Luigi Aquilino, Sara Bertelà, Silvia Lorenzo, Giancarlo Previati e Irene Urciuoli - sarà presentato in prima nazionale al Teatro Filodrammatici dal 25 gennaio all'11 febbraio 2018.

La pièce tratta il tema del fanatismo religioso, sia quello contemporaneo che quello del passato, raccontando due storie ambientate tra il 1925 e il 2015: quella di un professore di scienze naturali del Tennessee che viene processato per aver insegnato la teoria darwiniana a scuola; e quella di un insegnante italiano il cui fratello, convertitosi all'Islam per diventare foreign fighter, rimane ucciso in Siria.