La rassegna teatrale VeniTE A TROvarci giunge alla settima edizione e come ogni anno è organizzata dall’Associazione Culturale G.O.S.T. in collaborazione con la parrocchia S. Martino di Bollate (MI).



Giovedì 15 febbraio 2018, dopo il successo di Un demonio di suocera, la compagnia teatrale G.O.S.T. torno sul palco del prestigioso Cineteatro Splendor con La seconda luna di miele regia di Omar Mohamed. Assistente alla regia Laura Carroccio.



Elyot e Amanda a cinque anni dal loro divorzio si sono entrambi recentemente risposati con Sibilla e Vittorio. Durante le loro "nuove lune di miele" scoprono di aver, non solo casualmente prenotato lo stesso albergo, ma di alloggiare addirittura in camere adiacenti con il terrazzo in comune. L’amore risboccia e in un momento di follia scappano insieme abbandonando i nuovi rispettivi coniugi che non trovandoli più cominciano a cercarli dappertutto.

Dopo una serie di vicissitudini i quattro si ritrovano e nel cercare una soluzione alla situazione, ognuno cerca di trarre maggior vantaggio.



Il cast di attori è formato da Roberta Cavalleri, Paola Saccoman, Marco Ballerini e dallo stesso Omar Mohamed presente quindi nella doppia veste di attore e regista. Omar, oltre ad essere anche il direttore artistico della rassegna e il presidente dell’Associazione Culturale G.O.S.T., e Roberta sono docenti dei nostri corsi di teatro adulti, Paola e Marco, membri della nostra compagnia stabile, vantano la partecipazione a diverse produzioni teatrali e televisive.



Lo spettacolo è al suo debutto sul territorio bollatese, ma vanta già diverse repliche in giro per il Nord Italia. Infatti lo spettacolo è già stato replicato con successo a Milano, Brescia, Verona, Rimini e Parma.



Si possono acquistare i biglietti presso la Biblioteca di Bollate il martedì dalle 17.30 alle 19:00 oppure tramite il circuito vivaticket (commissione di servizio per vivaticket 1.80€ oltre il prezzo del biglietto). Per informazioni inviare una mail a info@teatrogost.it oppure chiamare il numero 339.11.33.944.



Di seguito sono riportati i costi:

• 1° Settore € 20 (ridotto € 16)

• 2° Settore € 18 (ridotto € 15)

• 3° Settore € 15

• Under 18 €12



E’ inoltre già possibile acquistare i biglietti degli altri spettacolo teatrali della rassegna (il costo del biglietto è lo stesso ad eccezione di Nuda e Cruda). Di seguito i dettagli degli altri prezzi.



Per lo spettacolo Nuda e cruda



• 1° Settore € 25 (ridotto € 23)

• 2° Settore € 23 (ridotto € 20)

• 3° Settore € 20



Hanno diritto al biglietto ridotto i soci di G.O.S.T., U.I.L.T., Cooperativa Edificatrice Bollatese, Coop Lombardia, CRAL Comune di Bollate, Accademia Vivaldi Istituto Musicale Città di Bollate, Accademia di Arti Sceniche NonSoloDanza, possessori di +Teca Card del CSBNO.



Come ogni anno la rassegna, sotto la direzione artistica di Omar Mohamed, ha il contributo dell’Assessorato alla Cultura di Bollate (MI). E’ stata organizzata in collaborazione con la parrocchia S. Martino di Bollate e si svolge presso il cineteatro “Splendor” ubicato a Bollate (MI) in piazza San Martino n°5.



La rassegna viene realizzata con Fondazione Cariplo, tra le realtà filantropiche più importanti del mondo con oltre 1000 progetti sostenuti ogni anno per 144 milioni di euro e grandi sfide per il futuro. Giovani, benessere e comunità le tre le parole chiave che ispirano oggi l’attività della fondazione.

“Dalla coesione tra le persone parte la nostra piccola rivoluzione - Giuseppe Guzzetti, Presidente - perché ciascuno dia il proprio contributo per fondare il futuro della nostra società su quei principi di solidarietà e di innovazione sociale che sono alla base dell’operato di Fondazione Cariplo” #conFondazioneCariplo.



Tutte le informazioni sul nostro sito www.teatrogost.it



A questo punto non ci resta che dirvi... VeniTE A TROvarci!