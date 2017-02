La seconda luna di miele

Repliche ore 16:00 e ore 21:00 Elyot e Amanda a cinque anni dal loro divorzio si sono entrambi recentemente risposati con Sibilla e Vittorio. Durante le loro "nuove lune di miele" scoprono di aver, non solo casualmente prenotato lo stesso albergo, ma di alloggiare addirittura in camere adiacenti con il terrazzo in comune. L'amore risboccia e in un momento di follia scappano insieme abbandonando i nuovi rispettivi coniugi che non trovandoli più cominciano a cercarli dappertutto. Dopo una serie di vicissitudini i quattro si ritrovano e nel cercare una soluzione alla situazione, ognuno cerca di trarre maggior vantaggio. Regia di Omar Mohamed Assistente alla regia Laura Carroccio IL CAST: Roberta Cavalleri Paola Saccoman Marco Ballerini Adriano Martinez