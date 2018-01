La serata “tenco canta ancora” inaugura la nuova stagione dei Rock files live! di Lifegate Radio

Ripartono mercoledì 17 gennaio dal palco dello Spirit de Milan (via Bovisasca, 59 – Milano), con una serata speciale dedicata alla memoria di Luigi Tenco, i Rock Files Live! di LifeGate Radio.



Anche per il 2018 gli appuntamenti musicali, presentati e ideati da Ezio Guaitamacchi, ospiteranno diversi artisti di calibro nazionale e internazionale, in una programmazione che si conferma di altissimo livello.

I Rock Files Live! si terranno ogni due mercoledì del mese alle 22.30 presso lo Spirit de Milan, locale di grande fascino ricavato da una ex-cristalleria, diventato ormai una delle mete preferite per le serate milanesi.



Il primo degli appuntamenti, intitolato “Tenco canta ancora”, ripercorrerà proprio la storia del cantautore, compositore e polistrumentista piemontese Luigi Tenco, a 50 anni dalla sua tragica scomparsa e a pochi mesi da quello che sarebbe stato il suo 80esimo compleanno.

La memoria e il ricordo dell’artista che ha segnato la storia della musica italiana sono più che mai vivi, come dimostrano due lavori discografici usciti nelle ultime settimane: il primo è “Compagno di viaggio” della band pugliese Favonio, guidata dal carismatico frontman Paolo Marrone. Quattordici brani scelti dal repertorio del cantautore, più l'inedito che dà titolo all’album e il cui testo è tratto da "Poesie e filastrocche" di Alba Avesini.

Il secondo progetto si intitola “Tenco: come ti vedono gli altri”, ideato dal trombonista Mauro “Otto” Ottolini e dalla sua orchestra, che ha affiancato, tra gli altri, Gino Paoli, Daniele Silvestri, Petra Magoni e Alberto Fortis. Una rilettura di diciotto capolavori di Tenco, interpretata in studio insieme a grandi voci italiane e a un’orchestra di quasi quaranta elementi.



Per il primo appuntamento di Rock Files Live! a partire dalle 22:30, sul palco dello Spirit de Milan si esibiranno proprio i Favonio, l’Orchestra di Mauro “Otto” Ottolini, e Gianfranco Reverberi, compositore, arrangiatore e discografico di fama, nonché amico e scopritore di Luigi Tenco. A completare il parterre di ospiti di Ezio Guaitamacchi, gianCarlo Onorato, figura di culto dell’art rock italiano che ha curato la produzione artistica del celebre Tributo a Luigi Tenco “Come fiori in mare" (2001, ExtraLabels/Virgin), targa MEI 2001 come Progetto Discografico dell’Anno e “Sulle labbra di un altro” (2011, Club Tenco, Lilium/Venus) il più completo e fortunato omaggio musicale alla figura di Tenco.

Al tributo sarà presente anche Ricky Gianco, nome d’arte del rinomato cantante, compositore e produttore discografico Riccardo Sanna, considerato uno dei padri della musica rock made in Italy nonché precursore della chitarra rock and roll.



L’evento è a ingresso libero fino a esaurimento posti prima delle 22:00.

Per partecipare basta compilare l’apposito form in esclusiva sul sito www.lifegate.it.

Gallery