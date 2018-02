La settima di Beethoven e la "Praga" di Mozart

L’ ESECUZIONE A CONFRONTO DELLA SINFONIA n° 38 KV 504 “PRAGA” di MOZART con l’ ELETTRICITA’ PRIMIGENIA della SETTIMA SINFONIA di BEETHOVEN.



Dopo il grande successo di pubblico e critica del Requiem di Mozart eseguito il 5 dicembre scorso in memoriam del genio di Salisburgo, che ha registrato un tutto esaurito entusiastico, il calendario della Stagione musicale di quest'anno dell’Associazione Mozart Italia - Milano, filiazione del Mozarteum di Salisburgo, prosegue con il confronto evolutivo tra la ritmica, primordiale e danzante Settima Sinfonia di Ludwig van Beethoven con l’ innovativa e magnifica Sinfonia n 38 KV 504 detta Praga di Wolfgang Amadeus Mozart.



In particolare, Mercoledì 14 febbraio 2018 alle ore 21:00, l’ORCHESTRA DELL'ASSOCIAZIONE MOZART ITALIA DI MILANO, ospite come da tradizione nell’antica Chiesa di San Marco in Milano e sotto la guida del suo direttore musicale, il maestro ALDO BERNARDI, interpreteranno i capolavori citati.

Infine, è importante sottolineare come, dal punto di vista strettamente musicologico, la Sinfonia KV 504 di Mozart, faccia precedere l'Allegro iniziale da un Adagio che, riprendendo - e anche ampliando - una tradizione haydniana, costituisce l'esempio più vicino non soltanto alla Sinfonia in mi bemolle KV 543 dello stesso Mozart ma anche alle Sinfonie di Beethoven, come la Seconda, la Quarta, (già eseguite dal maestro Bernardi nelle scorse Stagioni) e soprattutto proprio la Settima di Beethoven. Richard Wagner descrisse la Settima del genio di Bonn come: "l'apoteosi della danza" in cui, per la prima volta nella musica colta occidentale, l'elemento ritmico viene assunto come elemento strutturale di tutto il capolavoro di cui è elemento generatore in tutti i quattro movimenti. In particolare il secondo movimento della Settima, il celebre Allegretto, alla prima esecuzione assoluta ottenne un successo strepitoso e se ne dovette dare il bis, circostanza che poi si sarebbe ripetuta in tutte le frequenti esecuzioni dell'opera ancora vivo Beethoven.



Acquisto biglietti su vivaticket

https://www.vivaticket.it/index.php?nvpg[evento]&id_show=100768