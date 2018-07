MaMo galleria Via Plinio,37 (cortile interno)

Presenta la personale

di Stefania Nicolini “la stessa sostanza dei sogni”

Inaugurazione 9 Luglio 2018 dalle ore 18,00/20,00 dal 9 al 16 luglio

orari di apertura e chiusura giornalieri dalle 16,30 alle 20,00

inviare una mail di conferma per visitare la mostra durante la settimana: dalle 16,30 alle 20,00

indirizzo mail : galleriamamo@gmail,com.

Stefania Nicolini vive ed opera a Roma si laurea presso l’Accademia di Belle Arti di Roma, nella sezione di Scenografia ed Architettura,Presente nel panorama artistico nazionale dal 1984,partecipa a numerose mostre in Italia e all’estero. Presente nelle esposizioni di Via Margutta e in diverse Accademie.

Guardando alla pittura di Stefania, ci vengono in mente i grandi maestri del passato della pittura dei Macchiaioli italiani, che sostennero la tecnica della pittura a macchia, dove la visione delle forme viene affidata alla luce e al colore, strati di colori sovrapposti con larghe campiture, realizzati essenzialmente con colori tenui, pastello, regalano al fruitore una visione delicata e sognante della realtà. La pittura filtrata dalla memoria del sogno ne contiene la stessa sostanza, i contorni indefiniti creano una visione nuova dalla realtà, dove il mondo onirico si mescola al mondo reale, lasciando spazio immaginativo al fruitore.L’artista si specializza nella ritrattistica, cercando di cogliere in ogni personaggio la sua vera essenza,il soggetto diviene un pretesto, la cosa più importante per l’ artista è farsi guidare dalla pittura. scrive Stefania: “il colore in tutte le sue sfumature, ci regala forti emozioni.” La delicatezza del colore si effonde con macchie rapide,senza mai trascurare le sfumature e gli effetti chiaroscurali.Storie di natura e ritratti dell’ anima caratterizzano le tele di Stefania Nicolini,una donna forte, intensa, ci parla d’ amore appassionato,la pittura per l’artista è vissuta come un diario personale dove raccontare la sua vita e i suoi personaggi. L’ impeto creativo segue segue l’impulso della passione,tutta la sua esistenza diviene esperienza creativa,l’arte come cura dell’anima,che ci accompagna,ci sostiene e ci riscatta.