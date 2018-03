“La storia dell’arte in galleria”

Albrecht Durer, Pablo Picasso, Giovanni Boldini,

Jean-Auguste-Dominique Ingres e Agnolo Bronzino,

Edouard Manet



21 marzo – 11 aprile – 2 maggio – 16 maggio, 30 maggio 2018





La galleria è lieta di annunciare il secondo ciclo di lezioni di storia dell’arte, che si terranno, a partire dal 21 marzo 2018, nei locali della sede milanese.

Questi incontri, monografici, avranno cadenza quindicinale e saranno tenuti da Barbara Frigerio, storica dell’arte e curatrice di mostre. Pensati per un pubblico di appassionati e di curiosi, esploreranno la vita e le opere di ogni singolo autore, raccontando anche l’influenza che hanno avuto sull’arte di oggi.





“Albrecht Durer: Melencolia”

Partendo dal racconto dell’opera del pittore tedesco Durer e di una delle sue incisioni più celebri, viene analizzata la figura ed il ruolo dell’artista dall’antichità ai giorni nostri.

Mercoledì 21 marzo 2018 ore 18



“Le donne di Pablo Picasso”

Analisi dell’opera di Picasso attraverso i ritratti e le opere dedicate alle donne della sua vita.

Mercoledì 11 aprile 2018 ore 18



“Le “divine” di Giovanni Boldini”

Lezione dedicata al pittore ferrarese, celebre per aver ritratto, con il suo stile inconfondibile, le donne più belle e famose della Belle Epoque.

Mercoledì 2 maggio 2018 ore 18



“Le bellezza e l’eleganza nell’opera di Bronzino ed Ingres”

Dal rinascimento fiorentino alla Parigi napoleonica, l’analisi dell’opera di due artisti che hanno saputo al meglio rappresentare la bellezza e l’eleganza femminile.

Mercoledì 16 maggio 2018 ore 18



“Sensualità e quotidianità nelle donne ritratte da Manet”

Modernità e tradizione nell’opera di Manet: analizzata attraverso i suoi ritratti femminili.

Mercoledì 30 maggio 2018 ore 18





Costi:

1 lezione 8 euro (studenti 4 euro)

5 lezioni 36 euro (studenti 18 euro)



Per informazioni e prenotazioni:

Barbara Frigerio Contemporary Art

Via Savona 61

Tel. 0236593924

info@barbarafrigeriogallery.it