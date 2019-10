La terra cura

Baraondaperibimbi, l'appuntamento mensile del CSA Baraonda per le bambine, i bambini e le loro famiglie allargate a più non posso,

inaugura la stagione con un'iniziativa dedicata alla nostra MammaTerra

.

Un pomeriggio all'aria aperta

fatto di giardinaggio, murga e giocoleria

per tornare coi piedi (e le mani) per terra.

per far rullare i tamburi

per far girare le palline

per far saltare i cuori.



dalle 15.00 Giocoleria

Merenda

Ritmi e danze a cura di GLAMourga Macao.





dalle 15.00 nel cuore di terra di Rovagnasco, a Segrate

dietro il supermercato U2, all'incrocio tra via Nenni e via Amendola.