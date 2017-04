"La Terra Inquieta": fino al 20 agosto in Triennale

Fino al 20 agosto 2017 a La Triennale di Milano è visitabile La Terra Inquieta, la mostra che racconta le trasformazioni dello scenario globale contemporaneo con un'attenzione particolare per il tema delle migrazioni.

Più di 60 artisti provenienti da 40 diversi paesi narrano il presente come territorio irrequieto in continuo mutamento, esplorando il dramma della crisi dei rifugiati. Ne risulta un racconto corale che ricostruisce l'odissea dei migranti attraverso nuove geografie. Diversi i nuclei tematici - e geografici - attraverso cui si sviluppa il percorso espositivo: il conflitto in Siria, lo stato di emergenza di Lampedusa, la vita nei campi profughi, la figura del nomade e dell’apolide, la migrazione italiana all’inizio del Novecento.