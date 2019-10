La tua esperienza di servizio civile con telefono azzurro

Incontro di orientamento ai progetti attivati da Telefono Azzurro per il Servizio Civile Universale.

Per tutti coloro che abbiano intenzione di svolgere il Servizio Civile, Telefono Azzurro offre un incontro conoscitivo dove illustrerà i diversi progetti, le modalità e la procedura per presentare domanda e risponderà a eventuali domande e dubbi degli interessati .

L'evento è organizzato in collaborazione con l'associazione ChiAmaMilano e si terrà presso la sede di quest'ultima, sita in via Laghetto, 2 - Milano, dalle ore 15.00 alle ore 17.00.



L'incontro, a ingresso libero, è aperto a tutti e rappresenta anche un modo per conoscere l'Ente e il suo impegno di aiuto concreto rivolto a bambini a ragazzi.



Vi aspettiamo!