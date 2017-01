La tutela legale dei gatti liberi (e non)

Un aperitivo a Milano per parlare della tutela legale dei gatti liberi (e non solo). In un clima informale, faremo un riepilogo delle leggi e regolamenti e risponderemo ai tanti dubbi degli amici gattari e di chiunque abbia a cuore i piccoli felini che vivono in città e nelle nostre case. Gli avvocati Claudia Taccani e Alessandro Ricciuti, esperti di tutela legale degli animali, saranno a vostra disposizione per tutta la serata per chiarire gli aspetti problematici e rispondere a richieste specifiche. Appuntamento dalle 19:00 in poi da "B12 VegBurger&Beer" in via Farini 40 (zona Isola). Aperitivo: 13 euro. Parte del ricavato andrà a sostenere le attività di Animal Law per promuovere una migliore tutela legale degli animali. Gradita la prenotazione, chiamando il 328 861887 o scrivendo a eventi@animal-law.it oppure tramite il nostro sito internet: bit.ly/2iottUO N.B. = Qualora voleste ricevere chiarmenti su casi concreti complessi, vi preghiamo di scriverci per riassumerci in anticipo gli aspetti rilevanti, così da poter snellire le tempistiche durante la serata. ------------ GLI ESPERTI Avv. Alessandro Ricciuti Si occupa dal 2012 di tutela legale degli animali (in sede civile e penale) per privati e associazioni. Nel 2015 ha fondato la rivista online Diritti Animali, progetto dedicato ad esplorare e ridefinire la relazione tra umani e animali, alla ricerca di forme nuove di convivenza su questo pianeta. Da alcuni anni svolge attività come relatore in convegni sui diritti animali, oltre a organizzare dibattiti ed iniziative formative e divulgative. Ha co-fondato l'associazione Animal Law. Avv. Claudia Taccani Esperta di tutela legale degli animali, da alcuni anni è la responsabile dello Sportello legale OIPA Italia Onlus. Coautrice del manuale pratico di questioni legali "Quattrozampe in Tribunale", è anche un volto noto televisivo e autrice di articoli divulgativi pubblicati su diverse riviste, per informare in modo pratico e concreto come tutelare al meglio i diritti degli animali. Organizza e partecipa a convegni e altre iniziative divulgative e formative. È socio fondatore e responsabile della formazione legale di Animal Law. ------------ ANIMAL LAW Associazione che promuove lo sviluppo e lo studio del diritto animale, al fine di contribuire all'avanzamento della tutela legale degli animali. Ci adoperiamo per diffondere una cultura favorevole all'applicazione delle leggi esistenti, tramite apposite iniziative formative ed educative. Ci impegniamo, inoltre, a partecipare alla discussione pubblica sui diritti animali e alla ricerca specialistica nell'ambito dei c.d. Animal Studies. Web: www.animal-law.it