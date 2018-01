"La vera Giubiana": sabato 27 gennaio la strega torna a bruciare

La vera Giubiana, la tradizionale manifestazione che vede appiccare il fuoco al fantoccio di una strega, torna a Seregno (MB), in via Cagnola, sabato 27 gennaio.

L'iniziativa, organizzata dall'associazione Madonna della Campagna, affonda le sue radici nella cultura contadina che, durante i giorni più freddi dell'anno, bruciava la "Giubiana" con un gran falò e poi, a seconda di come bruciava il fantoccio della strega e di come si diffondeva il fumo, leggeva un buono o cattivo auspicio per l'anno a venire.

Ad arricchire la serata di festa: risotto allo zafferano al prezzo simbolico di un euro al piatto e una rappresentazione della Storia della Giubiana.