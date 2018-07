“La vita dopo l’Isis” - il 16 luglio 2018, ostello bello ospita il primo evento italiano della free Yezidi foundation

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

COMUNICATO STAMPA La vita dopo l’ISIS Lunedì 16 luglio 2018, ore 19.00 Ostello Bello via Medici 4, Milano Costo: 8 euro Info: hqfreeyezidi.org Milano, 16 luglio 2018 - Si terrà lunedì 16 luglio presso l’Ostello Bello di via Medici il primo evento italiano della Free Yezidi Foundation, l’organizzazione no-profit che sostiene gli yezidi sopravvissuti al genocidio perpetrato nei loro confronti dall’ISIS nel Kurdistan iracheno. L’evento consisterà nella presentazione delle attività della Free Yezidi Foundation all’interno dei campi profughi per IDP in Iraq. A seguire la proiezione del documentario “Hope after Hell” della Brandpunt e un dibattito che vedrà presenti esperti di migrazioni, Medio Oriente e diritti umani, fra cui Pierfrancesco Majorino (Assessore alle Politiche Sociali), Benedetta Argentieri (giornalista e documentarista), Maurizio Ambrosini (sociologo esperto di migrazioni) e Carlotta Ludovica Passerini (Free Yezidi Foundation). Saranno esposte alcuni scatti di Sebastian Meyer che documentano la vita degli yezidi dopo l’ISIS nel Kurdistan iracheno. Gli yezidi sono costretti a vivere in condizioni precarie, all’interno dei campi profughi, nonostante la minaccia del sedicente Stato Islamico sia dissipata nella zona del Sinjar. All’interno del campo profughi di Khanke, nella zona di Dohuk, opera la Free Yezidi Foundation. Il centro per le donne permette alle yezide scappate dalla prigionia dell’ISIS di superare i loro traumi, attraverso il sostegno psicologico. Inoltre, la organizzazione sta cercando di portare avanti una campagna di sensibilizzazione per far sì che i miliziani dell’ISIS non vengano incriminati soltanto per terrorismo, ma anche per i crimini di guerra che hanno commesso nei confronti degli yezidi. Stupri, violenze, torture erano all’ordine del giorno, ed necessario per le vittime sopravvissute che sia fatta giustizia. Per maggiori informazioni circa la Free Yezidi Foundation, www.freeyezidi.org oppure hqoffice@freeyezidi.org. Il link dell’evento Facebook: https://www.facebook.com/events/328708664334064/.