MILANO



sabato 24 marzo 2018





Parrocchia B. V. Immacolata e Sant'Antonio

viale Corsica, 68



alle ore 9,30



conferenza



La vita sotto attacco

(1978-2018)





Interverranno:

Vittorio Lodolo d'Oria - Medico - Presidente famiglie numerose cattoliche

L'eredità del '68: mezzo secolo di leggi contro la vita



Leandro Aletti - Ginecologo

La 194: un testimone di ieri e di oggi



Tommaso Sandroglio - Filosofo del Diritto - Saggista

Il biotestamento: un primo passo verso l'eutanasia?



Testimonianze:



Giorgio Celsi - Infermiere, fondatore e presidente di Ora et labora in difesa della vita



Chiara Chiessi - Studentessa, fondatrice degli Universitari per la vita



Ricordo audio/video di un intervento di Mario Palmaro sul tema



Conclusione:

Virginia Coda Nunziante - Presidente del Comitato Marcia per la Vita



Modera:

Raffaella Frullone - Giornalista



LOCANDINA



Informazioni:

info@famigliadomani.it

famigliadomani@yahoo.it