LA VOCE DEI RICORDI Evento tra musica e teatro dedicato alla sensibilizzazione Alzheimer in collaborazione con Walter Vinci Onlus, la Scuola di Teatro Paolo Grassi e il Coro da Camera Clam Chowder a cura di Paloma 2000 7 giugno 2017 dalle ore 19:00 presso la Biblioteca Chiesa Rossa Partecipazione gratuita! ∿ segue piccolo rinfresco ∿ "Cos'è importante per te nella vita, papà"? Così comincia il dialogo tra un figlio e il padre affetto da Alzheimer: un uomo che cerca di prendere coscienza della sua condizione, sentendosi deluso, abbandonato dalla vita e da una realtà, che appare sempre più estranea. Tratto da Il vecchio re nel suo esilio di Arno Geiger, gli attori della Scuola Civica di Teatro Paolo Grassi e il Coro da Camera Clam Chowder, presentano La voce dei ricordi, lo spettacolo di teatro e musica, in cui le pagine del libro si alternano con altre poesie ed interventi musicali, il 7 giugno presso la Biblioteca Chiesa Rossa alle ore 19:00. La Cooperativa Paloma 2000 intende dar seguito al progetto La Conoscenza è Partecipazione per la sensibilizzazione sul tema dell'Alzheimer. Ancora una volta, l'arte diventa uno strumento per trasmettere emozioni, creare empatia, rendere comprensibile ciò che sembra lontano dalla nostra esperienza. Ospite speciale della serata sarà SonoraMente, il primo coro in Italia per la memoria fragile, progetto della Walter Vinci Onlus.