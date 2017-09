Labarca inaugura la stagione 2017/18

con un ricordo di Giorgio Strehler



Cari amici, labArca scioglie gli ormeggi per la stagione 2017/18.

La nostra piccola realtà sta crescendo e si sta affermando nel panorama milanese come una realtà significativa.



Quest'anno conferme e novità: e appunto di questo vorremmo parlare presentandovi la stagione teatrale e musicale giovedì 21 settembre alle 19.30 a labArca, via Marco d'Oggiono 1 a Milano.



La serata si aprirà con una presentazione del video diEgidio Bertazzoni “Giorgio Strehler, il mestiere della poesia” (Milano 1999) prodotto dalla Provincia di Milano.

Interverranno gli amici Giulia Lazzarini, Massimo Cecconi, Enrico Bonavera, Giorgio Bongiovanni, Franco Sangermano e Paolo Bessegato.



Perché Strehler? La risposta sta in due parole del titolo del video: “Mestiere” e “poesia”.



Mestiere perché il teatro è anche bottega d'artigiano, lavoro umile e quotidiano, applicazione costante, silenziosa; poesia perché è l'inesprimibile cui si tende attraverso il lavoro teatrale, quella magia indescrivibile di cui proprio Giorgio Strehler ci ha dato così tanti esempi.



Ecco, con questa serata attraverso testimonianze di chi ha vissuto quell'esperienza indimenticabile, ricordi, suoni e immagini, ci piacerebbe tornare a sentire, almeno per un attimo, il profumo della bottega teatrale che ci ha tenuto insieme per tanti anni, e il cui ricordo può ispirare il nostro presente.



ore 20.45

Presentazione della stagione e dei laboratori e della tessera sconti di quartiere.