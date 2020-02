Al Mudec arriva "Disordine & Armonia", una settimana di incontri sui rapporti tra le religioni

In occasione della "Interfaith Harmony Week 2020", il Mudec in collaborazione con Unione Induista Italiana Comunità Ebraica di Milano e Coreis, Comunità Religiosa Islamica Italiana, propone Disordine & Armonia una settimana dedicata ai rapporti tra le fedi. Il tema dell’ambiente e della sua cura sarà il fil rouge che unirà i diversi laboratori e le giornate di studio. In un dialogo attivo con gli studenti, con i partecipanti e con i rappresentanti delle cinque tradizioni religiose si cercherà di evidenziare il ruolo che ciascuno può avere nel favorire un maggiore rispetto verso l’ambiente.

Il progetto

Il progetto Disordine & Armonia intende costruire un dialogo tra le diverse culture che sappia coinvolgere sia gli studenti di ogni ordine e grado che il resto della cittadinanza attraverso una serie di workshop, incontri e una mostra permanente per stimolare ed aprire nuovi spazi di dibattito e confronto, guardando non solo all’individualità del singolo ma anche alle grandi tematiche globali e sociali come il cambiamento climatico, in una visione plurale e interculturale

Il programma

"Dharma e adharma: il mito del frullamento dell’oceano di latte"

Laboratori e corsi per le scuole dalle ore 9:30 alle 12:30. I Laboratori sono curati da esperti e rappresentanti religiosi.

"Induismo e natura"

Incontri pubblici dalle ore 17 alle 19. Dibattiti e approfondimenti delle tematiche con esperti del settore e professori universitari.

Per scoprire il programma completo visitare il sito dedicato.

L'ingresso ai laboratori e agli incontri è gratuito fino all'esaurimento dei posti.