Laboratori per bambini gratuiti a Pero: domenica 18 e venerdì 23 dicembre a Puntocerchiate si gioca aspettando il Natale

Il Comune di Pero e il Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest Milano, in collaborazione con ScenAperta, organizzano due laboratori gratuiti per bambini dai 5 ai 10 anni presso PuntoCerchiate (via Matteotti 51, Pero) per festeggiare l'imminente arrivo del Natale. Il primo appuntamento è per domenica 18 dicembre alle ore 16 con la lettura animata a cura dell'Associazione culturale Amici del Teatro - Compagnia dei Gelosi del classico per ragazzi "La notte dei desideri, ovvero il Satanarchibugiardinfernalcolico Grog di Magog" di Michael Ende. Alla lettura seguirà un laboratorio di animazione teatrale che coinvolgerà tutti i presenti. Venerdì 23 dicembre alle ore 15 i bambini saranno accolti da Babbo Natale e dal suo elfo pasticcione per l'evento Aspettando il Natale a cura di Paui Galli. I partecipanti potranno scrivere e consegnare la propria lettera dei desideri a Babbo Natale, assistere alla lettura animata del "Canto di Natale" di Charles Dickens e creare tanti decori e bigliettini di auguri personalizzati. Gli eventi sono gratuiti con prenotazione consigliata (disponibili 25 posti).