Laboratorio di educazione teatrale

Lezione di presentazione: "Quando piovvero cappelli a Milano" Laboratorio di Educazione alla Teatralità - Età: 8 - 11 anni I bimbi, si sa, hanno bisogno di molti stimoli! Per far sì che la loro conoscenza del mondo e di ciò che li circonda maturi, è importante che sperimentino in prima persona tutte le loro risorse e le loro capacità personali e creative. L'esperienza teatrale è uno strumento molto utile in questa fase di crescita, importante sia come strumento personale per scoprire meglio se stessi, che nella relazione con gli altri. Tutto questo acquista ancor più valenza all'interno della dimensione del laboratorio, organizzato secondo un progetto che tiene in considerazione l'età evolutiva dei bambini e gestito in modo che possano iniziare ad avventurarsi con stupore e emozione nel mondo. Domenica 29 gennaio lezione di prova (1h) e presentazione. Il corso si svolgerà poi ogni venerdì pomeriggio dalle 17 alle 18.30 ORARI: Domenica 29 Gennaio 2017- Ore 17.00-18.00 COSTO: gratuito! Iscrizione obbligatoria scrivendo a: info@spazioluce.org DOVE? Spazio Luce Viale Monza, 91 Fermata Rovereto MM1 Citofono "Spazio Luce"