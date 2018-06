Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Cercasi utenti per Laboratorio di Teatro Sperimentale IBRIDO in partenza alla Barona. Requisiti: Età superiore a 18 anni Attitudini e interessi rivolti ad ambito artistico (scultura, videoarte, danza, musica, teatro, pittura, ecc.) Termini e modalità di candidatura: Gli interessati dovranno inviare una mail con una breve biografia e una lettera che esprima la motivazione entro venerdì 5 luglio. Il laboratorio si strutturerà in un ciclo di incontri serali con una cadenza settimanale, il lunedì sera, in zona Barona. Per maggiori informazioni: interazioninotturne@gmail.com