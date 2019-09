Le api a Milano: laboratorio didattico per bambini dai 3 anni in su

Sabato 21 settembre è in programma un laboratorio sulle api dedicato ai bambini da 3 anni in su: in totale sicurezza, potranno essere osservate le api e verrà raccontata la loro vita. I bambini assaggeranno il miele milanese, ricco di essenze vegetali diverse grazie all'enorme biodiversità che si trova in ucittà.

I bambini creeranno poi una candela di cera d'api da portare a casa e assisteranno allo spettacolo dell'ape cantante metropolitana. L'appuntamento è da Fortura, in via Olmetto, dalle 11 per circa un'ora. E' necessario prenotarsi (info@fortura.it) e il costo è di 5 euro per ogni bambino, che dovrà essere accompagnato da un adulto. L'evento è in collaborazione con l'azienda di apicoltura Veca, che ha sede in Cascina Linterno vicino al Parco delle Cave.