Un laboratorio per i più piccoli organizzato dal Fai alla Palazzina Appiani, domenica 2 giugno

Domenica 2 giugno presso la Palazzina Appiani si terrà un laboratorio dedicato ai più piccoli, "Giochiamo in Palazzina", organizzato dal FAI.

Il laboratorio

Una mattinata domenicale diversa dal solito, all’insegna di un’istruttiva esperienza di gioco da vivere in un affascinante luogo storico di Milano: è questa la proposta del FAI – Fondo Ambiente Italiano in occasione dell’evento “Giochiamo in Palazzina”, in programma domenica 2 giugno e 15 settembre 2019 alla Palazzina Appiani presso l’Arena Civica del Parco Sempione, Bene affidato in concessione alla Fondazione dal Comune di Milano, e promosso dai volontari.

Una proposta originale, dedicata a bambini dai 4 agli 8 anni e realizzata in collaborazione con Kikolle Lab, spazio multifunzionale di Milano specializzato nella progettazione e realizzazione di esperienze ludico-educative per i più piccoli, che unirà l’opportunità di ammirare le bellezze di questa tribuna d’onore – piccolo gioiello neoclassico progettato nel 1807 da Luigi Canonica per ospitare la famiglia dell’Imperatore Napoleone nelle occasioni pubbliche e circondato dal verde - alla riscoperta delle feste e delle tradizioni italiane, grazie a divertenti laboratori creativi. In particolare: Domenica 2 giugno “Festa della Repubblica in Palazzina – La bandiera italiana” verrà proposto un laboratorio artistico in cui i bambini avranno la possibilità di rivivere la storia della Festa della Repubblica attraverso uno speciale racconto visivo realizzato dall’illustratrice Pucci Zagari, creare la propria bandiera d’Italia con la tecnica del frottage (che consiste nello sfregamento di una matita su un foglio di carta collocato su una superficie non liscia o su un oggetto), da sventolare sul terrazzo della Palazzina, e decorare insieme agli altri bimbi una bandiera d’Italia sovradimensionata da lasciare in loco.

Il 2 giugno e il 15 settembre - le due giornate dei laboratori - gli incontri saranno organizzati in due turni per un massimo di 20 bambini a turno: dalle ore 10 alle 11 e dalle ore 11.30 alle 12.30. E mentre i più piccoli parteciperanno alle attività, gli adulti potranno fare un’interessante visita della Palazzina.

Prenotazione obbligatoria (fino a esaurimento posti) scrivendo una mail a faiappiani@fondoambiente.it.

I partner

Il calendario “Eventi nei Beni del FAI 2019” è reso possibile grazie al significativo sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI; al fondamentale contributo di FinecoBank, già Corporate Golden Donor, che ha scelto di essere a fianco del FAI anche in questa occasione e di PIRELLI che conferma per il settimo anno consecutivo la sua storica vicinanza alla Fondazione. Per il secondo anno si conferma la prestigiosa presenza di Radio Monte Carlo in qualità di Media Partner.

Credit immagine: Laura Bompani_2017 © FAI - Fondo Ambiente Italiano