Alla scoperta delle piante dell'Orto Botanico con Geronimo Stilton

Domenica 6 ottobre all'Orto Botanico di Brera i bambini potranno divertirsi con Geronimo Stilton (il famoso giornalista di Topazia, direttore de l’Eco del Roditore e scrittore di top – seller) e una guida ufficiale dell’Orto Botanico.

Per festeggiare l’uscita del nuovo libro Chi mi ha ingrandito il giardino? di Geronimo Stilton, Edizioni Piemme e l’Orto Botanico di Brera dell’Università degli Studi di Milano hanno infatti organizzato due turni di laboratori per bambini dai 6 ai 10 anni dedicati ai colori con una visita guidata in Orto.

Alla scoperta delle piante

Durante i laboratori i bambini avranno la possibilità di scoprire e conoscere le piante dell’Orto e potranno realizzare un caleidoscopio di fantastici acquerelli, ottenuti schiacciando con pestello e mortaio ortaggi, frutta, foglie, fiori e radici. I colori estratti saranno utilizzati per comporre originali disegni sulle ali della fantasia e della….scienza! Sarà anche possibile riflettere sulla natura chimica di questi composti e sulle loro proprietà, riscoperte recentemente perché molto interessanti per la salute.

Geronimo Stilton accoglierà i bambini e rimarrà con loro durante tutto il laboratorio. Seguirà un tour per l’Orto con i partecipanti. Infine, il topo-scrittore più amato dai giovani lettori sarà disponibile a scattare delle foto con tutti i piccoli visitatori dell’Orto Botanico di Brera.

Per prenotarsi

Ogni laboratorio prevede la partecipazione di venti bambini e per prenotarsi è possibile inviare una mail a ortobotanicodibrera@unimi.it. Ai bambini che verranno all’Orto Botanico verrà distribuito un gadget (fino a esaurimento scorte).

Ingresso gratuito.

Credit immagine: @Mondadori S.p.A per Edizioni Piemme