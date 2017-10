Ecco il laboratorio di programmazione web per il gentil sesso

Sei un'appassionata di tecnologia? Vorresti imparare di più sulla programmazione web e magari imparare come realizzare un sito? Il 2 dicembre 2017 partecipa a Django Girls Milano, è gratuito!



Django Girls Milano è un laboratorio di una giornata indirizzato a tutte coloro che desiderano saperne di più sulla professione dello sviluppatore. Si tratta di un evento "hands-on", ovvero un evento in cui metterai direttamente le mani sul codice. Durante l'iniziativa imparerai a costruire un blog e verrai a contatto con il framework Django e il linguaggio di sviluppo Python. Inoltre sarai introdotta all'uso di alcuni strumenti utili come l'editor di codice, il repository Github e il servizio di hosting Python Anywhere. Non ti preoccupare, non sarai sola ad affrontare tutto questo.



Lo scopo di di Django Girls Milano è quello di permettere a ciascuna di partecipare con il proprio ritmo personale, pertanto avrai a disposizione un tutorial e un coach che ti seguirà step by step in ogni task.



Django Girls Milano è un evento rivolto alle principianti, quindi alle partecipanti non è richiesta alcuna conoscenza di tipo tecnico. Il workshop è aperto anche a tutte coloro che si sono già avvicinate in precedenza allo sviluppo web e che possiedono già una base. L'unica richiesta che il gruppo Django Girls avanza a chi desidera partecipare è di portare con sé un computer portatile. Per aderire all'evento è sufficiente compilare il form all'indirizzo https://djangogirls.org/milano/apply/. Termine utile per iscriversi: 12 novembre 2017. Ti ricordiamo che il workshop ha posti limitati, quindi ti consigliamo di compilare il form il più dettagliatamente possibile.



L'evento si terrà il 2 dicembre presso Mikamai/Linkme, spazio sito in via Giulio e Corrado Venini 42 a Milano. Ti aspettiamo lì alle 9.00 per cominciare insieme la nostra avventura Django!