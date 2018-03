Laboratorio per bambini sul riciclo di carta e cartone: fino al 12 marzo a Fieramilanocity per "Tempo di libri"

Dall'8 al 12 marzo, nell'ambito di Tempo di Libri, lo stand di Comieco (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo di Imballaggi a base cellulosica) racconterà ai più piccoli il processo di riciclo di carta e cartone, mettendo l'accento sull'importanza della raccolta differenziata.

I giovani partecipanti potranno scoprire e imparare, all'interno di tre peculiari "scatole di cartone", come grazie al riciclo e alla raccolta differenziata la carta possa acquisire nuova vita. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con Amsa Gruppo A2A e Tempo di Libri, ha l'obiettivo di valorizzare il ruolo di rifiuti e scarti come possibili risorse.