Laboratorio scrittura autobiografica e mindfulness "Fabrizio de André: le sue canzoni, la nostra vita"

Laboratorio di scrittura autobiografica e mindfulness.



Una giornata in cui le canzoni di Fabrizio De André faranno da stimolo e spunto per raccontare le nostre vite tramite la scrittura autobiografica e la meditazione. E poi la condivisione del vissuto, come faceva Faber con le sue opere, mettendo se stesso nelle sue canzoni. Un viaggio nei testi e nelle musiche del grande cantautore italiano, un viaggio nelle nostre emozioni, nei nostri scritti, nelle nostre vite.



Rilascio di Attestato di Partecipazione



Fabio Artigiani è professional counselor ad approccio integrato, professional member of IAC (International Association for Counselling), formatore, presidente di “Counseling in Toscana”, presidente di “Livorno counseling”, docente UNITRE. Co-organizzatore di numerosi convegni nazionali di psicosomatica e di counseling, conduce da anni gruppi di scrittura creativa ed autobiografica ad orientamento introspettivo. Allievo del dott. Vincenzo Tallarico (psicologo analista già membro AIPA e IAAP, cofondatore del Mindfulness Project del Centro Mindfulness Pisa), favorisce la meditazione nei propri corsi. Autore S.I.A.E., usa molti medium introspettivi quali la scrittura, la meditazione, la natura, la fotografia, il fumetto, la musica. Ha all’attivo la pubblicazione di tre volumi e svariati articoli apparsi su riviste cartacee ed on-line. Maggiori info su www.fabioartigiani.it



COSTO

60 euro



Contatti e ISCRIZIONE (evento a numero chiuso - iscrizione obbligatoria)

cell. 338 4527076 email: fabio.artigiani@email.it

http://centromindfulnessmilano.com/event/fabrizio-de-andre-le-sue-canzoni-la-nostra-vita-con-fabio-artigiani/