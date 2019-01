Laboratorio segreto per bambini con pranzo

Domenica 20 Gennaio e domenica 10 febbraio, due speciali date di laboratori per i tuoi bambini all’interno del Percorso segreto della Statale.



Un’esperienza unica, che abbina ad un gustoso Pranzo al Museo un laboratorio segreto per i più piccoli, ed una visita accompagnata per i più grandi. Tutte queste iniziative si svolgono all’interno del Percorso segreto della Statale, che svela per la prima volta l’Archivio storico e la seicentesca Cripta della Cà Granda.



Un luogo pieno di storia e di emozioni, da scoprire dopo un gustoso Pranzo, con tanti diversi menù.

I laboratori segreti sono realizzati a cura di Ambarabart e dedicati a bambini al di sopra dei 5 anni.



INFORMAZIONI IMPORTANTI

– Dove: Ar.Se – il Percorso dei Segreti – via Francesco Sforza 32, Milano

– Quando: domenica20 Gennaio e 10 Febbraio

– Orari: dalle 12.40 alle 14.30

– Biglietti: per i bambini 10€ (inclusivo di laboratorio e Pranzo), per gli adulti 24€ (inclusivo di visita e Pranzo)