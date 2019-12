La magia del Natale nelle vetrate del Duomo: un laboratorio per bambini

Domenica 8 dicembre e domenica 15 dicembre presso il Duomo di Milano si terrà un incontro-laboratorio per i bambini, in cui verrà realizzata a mano una piccola vetrata colorata.

Le vetrate del Duomo

Le vetrate del Duomo per secoli sono state il libro illustrato di chi non sapeva leggere, avvicinando tutti alle storie rappresentate. Sono come grandi fumetti di vetro, in cui ogni riquadro è una parte della storia narrata. I visitatori verranno affascinati dalla loro luce e dai loro colori, andando alla ricerca della magica storia del Natale e realizzando insieme una vetrata speciale.

Le attività sono rivolte ai bambini dai 5 agli 11 anni. È obbligatoria la presenza di almeno un adulto accompagnatore per tutta la durata della visita.

Per prenotazioni

Per informazioni e prenotazioni: dal lunedì al venerdì alla mail didattica@duomomilano.it o al numero 02.89015321.