Un labirinto pieno di ologrammi arriva all'Arco della Pace: fino al 13 marzo

Labyrin Tea, così si chiama l'iniziativa che fino al 13 marzo porta ai piedi dell'Arco della Pace un labirinto in cui è possibile addentrarsi attraverso un percorso in cui alla visione reale si sovrappone quella degli ologrammi realizzati con Microsoft HoloLens, il computer in grado di creare una realtà mista.

I visitatori, guidati attraverso il labirinto da una voce virtuale, indossando speciali visori scoprono fiori, frutti e erbe virtuali, che prendono vita attraverso suoni e profumi. L'evento, aperto a tutti e a carattere gratuito, celebra il lancio del nuovo tè Fuztea.