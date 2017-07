Sold out per Lady Gaga a Milano: il 26 settembre canta al Mediolanum Forum

Martedì 26 settembre Lady Gaga si esibirà per il pubblico del Mediolanum Forum. I biglietti per lo spettacolo risultano attualmente esauriti.

La newyorkese Stefani Joanne Angelina Germanotta (1986) debutta sulla scena internazionale nel 2008 con l'album The Fame, anticipato da singoli di successo come Poker Face e Just Dance. I suoi successivi lavori The Fame Monster e I Was Born This Way si rivelano delle hit planetarie.

Con 27 milioni di copie di dischi vendute, Lady Gaga riceve anche diversi riconoscimenti, tra cui sei Grammy Award, divenendo una delle artiste di maggiore successo di sempre.

Joanne, titolo del suo quinto album, si aggiudica la prima posizione della Billboard Top 200. Gaga è nota anche per le sue performance incredibil e piene di effetti speciali.