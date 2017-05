"Laika", di e con Ascanio Celestini: dal 9 al 14 maggio al Franco Parenti

Dal 9 al 14 maggio al Teatro Franco Parenti verrà rappresentato Laika, di e con Ascanio Celestini.

Un Cristo moderno si incarna in un uomo non per salvare l'umanità, ma per osservarla. Non esce mai dal suo appartamento di periferia, né vuole che nessun'altro, ad eccezione di Pietro, entri, ma è interessato a tutto ciò che accade fuori. Lo assalgono paure, dubbi e angosce.