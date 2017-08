Lambeerfest 2017: un fiume di birre artigianali

Con il patrocinio del Comune e della Confcommercio di Melegnano, per la prima volta a Melegnano un festival delle birre artigianali.

Nella piazza del Castello Mediceo un evento che crea un ponte tra la storia della nostra cittadina e i suoi personaggi, forse poco conosciuti ai più ma parte delle nostre radici, e la storia della birra artigianale e le sue origini e la sua evoluzione in un prodotto che è amato e apprezzato sempre di più.

Saranno presenti sette birrifici artigianali con le loro spine per accompagnarvi in un viaggio attraverso i vari stili e le personali interpretazione dei birrai e un birrificio che ha utilizzato ricette medievali per realizzare il proprio prodotto. Ad accompagnarci con i suoi racconti in questo percorso ci sarà un menestrello della birra artigianale Mr. Beer Brain.

La formula sarà a gettoni

Farinadoppiozero sarà presente con la sua produzione di focacce, pizze al trancio e panini.

Vi aspettiamo numerosi...