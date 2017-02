Lamblues live @ Original pizza

Il martedì sera in Porta Nuova non sarà più lo stesso. Due volte al mese Original Pizza ospiterà musicisti che si esibiranno nell'accogliente locale arredato con le copertine dei dischi che hanno fatto la storia della musica, mentre ci si potrà gustare la pizza che in poco tempo ha portato il ristorante a distinguersi. Una pizza più grande del piatto che la contiene, ingredienti semplici e genuini dalle combinazioni più "original". Tra i tavoli del locale questa volta si esibiranno i LAMBlues, giovane trio milanese blues composto da armonica, chitarra, basso e voce femminile. Una serata all'insegna di un genere sonoro caldo che ha cambiato radicalmente la storia della musica . Un repertorio rivisto e interpretato che vi farà difficilmente stare seduti. Quindi vi consigliamo di mangiare una pizza leggera tra le tante proposte per dare inizio al primo giro di caraffe di birra! Per prenotazione tavoli: 02 657 5915