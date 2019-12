Lambrate design district conferma il proprio carattere cosmopolita intorno al tema universale della sostenibilità al Fuorisalone 2020

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Lambrate Design District, da sempre terreno ricettivo e fertile per le idee più innovative di creativi italiani e internazionali, riapre ufficialmente le selezioni e si riconferma quale distretto all’avanguardia anche in occasione del prossimo FuoriSalone, dal 21 al 26 aprile 2020. Centinaia di espositori si esprimeranno attraverso prodotti di arredamento, progetti e installazioni principalmente intorno ai temi della sostenibilità e dell’economia circolare nel segno della contaminazione tra diversi settori, dove il design si intreccia all'arte e al gioiello. Una programmazione, quella per il FuoriSalone 2020, in continuità con l’edizione di aprile 2019 che ha registrato 100.000 visitatori e circa 400 espositori protagonisti di 25 eventi diversi. Da ricordare, in particolare, Din – Design In, esposizione collettiva organizzata da Promotedesign.it che nel 2019 ha dato voce ai progetti di più di 100 designer, aziende e scuole di design, tra cui il Masterstudio Design del FHNW Academy of Art and Design di Basilea, l’Università degli studi G. d’Annunzio di Chieti-Pescara e il NID – Nuovo Istituto di Design di Perugia e che nel 2020 tornerà, per l’ottavo anno consecutivo, presso l’iconica location di via Massimiano 6 / via Sbodio 9. Alla prossima edizione di Din – Design In prenderanno parte, tra gli altri, realtà quali LASALLE – College of the Arts di Singapore, High Society innovativo studio sudtirolese che presenterà lampade e complementi d’arredo frutto di attività di upcycling in particolare focalizzate sul recupero dei materiali di scarto delle industrie di birra e caffè e il brand MASAYA by Asian Collection che esporrà i propri speciali arredi in ottone, le cui fasi di produzione, dalla scultura, alla fusione fino alla lucidatura, sono interamente realizzate a mano. Confermata anche per il 2020, sempre all’interno di Din – Design In, la presenza di un’area di circa 300 metri quadri dedicata al temporary shop con le creazioni di gioielleria contemporanea selezionate da Artistarjewels.com. La location di Via Conte Rosso 34 - angolo Via Ventura si rinnova invece quale hub per numerosi workshop su sostenibilità e upcycling. Proprio qui, nel 2019, hanno avuto luogo una serie di attività a sostegno del lancio di Trash2Treasure, piattaforma online volta a connettere le aziende - ovvero chi produce gli scarti - con i creativi, come appunto i designer, che sono in grado di dare nuova vita a ciò che altrimenti resterebbe un rifiuto. Il progetto è nato dalla collaborazione tra Cosnova Gmbh, azienda tedesca produttrice di make-up, e la design agency lettone Age5. Anche le iconiche gallerie d’arte di Via Massimiano si animeranno ospitando brand e aziende internazionali di design, che presenteranno durante il Fuorisalone 2020 prodotti e progetti all’avanguardia. Il FuoriSalone 2020 di Lambrate Design District è alla terza gestione di Prodes Italia, società da anni attiva nei settori dell’alta gioielleria, del design e dell’arte, che ha contribuito, di edizione in edizione, alla crescita nel numero dei partecipanti e degli eventi all’interno del distretto rafforzandone la natura di destination cosmopolita, giovane e attenta ai trend. About Lambrate Design District e Prodes Italia Il quartiere di Lambrate, situato a nord-est di Milano, è uno storico sito industriale italiano che, a partire dal 2000, è stato oggetto di un’opera di riqualificazione che ancora oggi vive proprio attraverso la sua continua evoluzione. Data l’importanza e il contributo che Lambrate offre nel promuovere Milano come punto di riferimento e vetrina internazionale per il sistema-design, il Distretto è sostenuto dal Comune di Milano – Assessorato Politiche del lavoro, commercio, moda e design. Lambrate Design District fa parte del LAMBRATE DISTRICT, nato nel 2017 dalla volontà di tutti gli operatori, designer, architetti, proprietari e gestori di location alle attività commerciali della zona, di aggregarsi per rendere sempre attivo e smart il distretto di Lambrate, nuovo Polo Milanese per Design, Arte e Moda, in accordo con il palinsesto degli eventi organizzati dal Comune di Milano. Anche per il 2020, la gestione della comunicazione e il coordinamento degli eventi di Lambrate Design District, e quindi del FuoriSalone, sono state affidate al Gruppo Prodes Italia operante in tutto il mondo nel settore dell’alta gioielleria, del design, dell’arte e dei vini e ideatore dei progetti Promotedesign.it, Din-Design In, Design For, Artistarjewels.com, Treneed.com, Bestwinestars.com e Weating.it. Nel 2019 Prodes Italia ha inoltre realizzato la prima edizione della Milano Jewelry Week, settimana interamente dedicata al mondo del gioiello contemporaneo. 