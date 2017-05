Settant'anni di Lambretta: a Segrate una mostra dal 19 maggio all'11 giugno 2017

Segrate celebra il mito della Lambretta nel 70° anniversario dalla nascita dello storico motociclo prodotto dalla Innocenti con la mostra “70 Lambretta. I 70 anni di un mito”. Dal 19 maggio all’11 giugno una decina di modelli che hanno fatto la storia di questo marchio del made in Italy prodotto negli stabilimenti di via Rubattino, saranno esposti al Centro Verdi di via XXV Aprile a cura del Lambretta Club Milano.

“Ricordare con una mostra i 70 anni della Lambretta, significa rendere omaggio a un’azienda che fu importante a livello internazionale e a chi la avviò, Ferdinando Innocenti, agli operai e al personale che le diedero mani e cuore, a un progetto di qualità e di successo che modificò in Italia il modo di intendere le due ruote e il modo di muoversi", commenta il sindaco Paolo Micheli: "Ma significa anche ricordare cosa accadeva a fianco di Segrate, all’interno di una azienda di cui molti segratesi fecero parte”. "Lambretta è un nome che ci riporta agli anni Cinquanta e al desiderio di libertà ed emancipazione, per superare gli anni tragici della guerra, per godersi la vita e qualche comodità", continua l’assessore alla Cultura Gianluca Poldi. "Su tali aspirazioni facevano leva i relativi manifesti pubblicitari dell’epoca, spesso rivolti a giovani e coppie, con la voglia di andare lontano, magari senza troppi pensieri. Oggi la Lambretta è un mito che travalica i confini nazionali, con molti appassionati in tutto il mondo, come dimostrano le partecipazioni ai tre giorni di raduno di lambrettisti e Lambrette che si troveranno a Monza e che passeranno da Segrate il 19 maggio proprio per inaugurare la mostra".

L’inaugurazione è in programma venerdì 19 maggio alle ore 17 e per l’occasione la Gelateria Gelati e Dolci Di Campagna di San Felice offrirà gelati e mostrerà uno storico cartellone pubblicitario della Lambretta.

Ottobre 1933: a Milano Lambrate, in una striscia di terra tra via Pitteri e il fiume Lambro, venne terminato un capannone con gli impianti necessari a dar vita all’industria Fratelli Innocenti Società Anonima per Applicazioni Tubolari in Acciaio, con l’apporto di operai trasferiti da Roma, per realizzare i tubi “Innocenti”, la cui produzione si era appena avviata a Roma grazie a Ferdinando Innocenti, toscano, figlio di un fabbro ferramenta. Si tratta dei celebri ponteggi tubolari che si compongono in enormi impalcature grazie a un sistema di montaggio/smontaggio rapido, che egli portò a brevetto e che sono ancora oggi utilizzati nel mondo delle costruzioni.

Dopo l’8 settembre 1943 Innocenti iniziò a collaborare con gli Alleati e a finanziare la Resistenza, e la fabbrica, convertita alla produzione bellica, fu protagonista degli scioperi del ’43-’44 e uno dei centri più attivi della Resistenza a Milano, con alcuni operai deportati a Mauthausen. È lo stesso Ferdinando che, pur non sapendo guidare l’auto né andare in scooter ma capace di riconoscere e valorizzare il talento degli ingegneri che incontrava, decise di scommettere sulle due ruote, tanto che a un anno dalla nascita della prima Vespa Piaggio vede la luce a Milano la Lambretta, “un tubo con un motore e due ruote”.

Il grande successo della prima Lambretta A del 1947 dipende da una campagna pubblicitaria davvero moderna, senza precedenti, ma anche dall’essenzialità del modello: motore a due tempi (123,7 cc), cambio a tre velocità (a pedale), trasmissione finale ad albero e il telaio costruito da un intreccio di tubi in acciaio di piccolo diametro. I modelli successivi vedranno l’adozione del cambio a manopola sul manubrio, di buone sospensioni e della carenatura di protezione.

In tutto sono state prodotte oltre 15 versioni, fino al 1968. Intorno e oltre 100.000 motorette/anno prodotte negli anni Cinquanta, spostandosi dal 1960 anche sulle auto, prima le Austin su licenza inglese e dal 1965 le Mini Cooper “made in Lambrate”. Sappiamo poi come, morto il fondatore, la storia dell’Innocenti sia finita, fino all’acquisto del 1971-72 degli impianti Lambretta da parte della Scooters India Ltd. – India in cui la produzione di Lambrette durò fino al 1997 e dove circolano ancora numerose – alla cessione del rimanente a British Leyland, poi Maserati. Fino alle lotte operaie di alcuni anni fa e agli scheletri industriali affascinanti ma tristi che, oggi, giacciono oltre i confini di Segrate.