Lambstone live at legend club milano // 10.7.2020

Il Legend Club riparte anche con la musica dal vivo!!!

Il Legend Club presenta una serie di eventi con posti a sedere solo su prenotazione, la prima band ad esibirsi saranno i LAMBSTONE venerdì 10 Luglio 2020.

La formula che proponiamo è questa: 2 show esclusivi nella stessa sera con due scalette differenti e con alcune sorprese.

Il primo spettacolo alle 21:00 e il secondo alle 23:00



Dovete prenotare il vostro posto queste le modalità:

Telefono (solo WhatsApp): +39 348 21 10 228

oppure via Email: legendclubticket@gmail.com

vi verrà data conferma prenotazione con il numero del posto/i a sedere



Dovete fornire questi dati

Nome:

Cognome:

A quale concerto si vuole assistere: Data e Nome della band

A quale turno si vuole assistere: Primo primo show o Secondo show o entrambi.

Nel caso prenotate anche per altre persone indicate il numero dei posti totali richiesti.