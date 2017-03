"Lampedusa Way": dal 19 al 23 aprile al Piccolo

Dal 19 al 23 aprile al Piccolo Teatro Studio Melato verrà rappresentato Lampedusa Way, di Lina Prosa, con Maddalena Crippa e Graziano Piazza.

Ultimo capitolo della Trilogia del Naufragio, questo spettacolo narra il dramma migratorio alla stregua del teatro eroico. Mahama e Saif arrivano in Sicilia per cercare due profughi, poi fanno ritorno in patria, dove osservano il lutto. Queste tre tappe diventano l'emblema di una cultura mediterranea gravemente disgregata, in cui l'esistenza umana continua a essere un mistero.