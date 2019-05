Landscape, Magasin du café in tour a Milano

Giovedì 6 maggio 2019 alle ore 21 i Magasin Du Café torneranno a Milano (TEATRO PIME) dopo un tour europeo di sold out.



Il loro è un genere che evoca atmosfere d'altri tempi: la magia dei bistrot, delle milonghe e dei club newyorkesi sempre in bilico tra modernità e tradizione. I quattro musicisti portano sul palco la loro enorme esperienza con musiche intense e ironia.

Tra swing, manouche, folk, tango, rock e musica contemporanea.

La peculiarità di questo progetto è la miscela tra eleganza ed energia!

Richard Galliano, Gorny Kramer, Astor Piazzolla, Django Reinhardt incarnano i musicisti che influenzano maggiormente la loro musica. Non mancano citazioni a Edith Piaf, Charlie Chaplin, Carlos Gardel, Yann Tiersen, Bach...



Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=gNpAPZDWJSY

Evento: https://www.facebook.com/events/2306165406309869/



Per info e prenotazioni:339.5280998

Costi: 15€, 10€ rid. Under 25 e over 65