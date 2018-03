Lanolo - mercatino artigianale

Mercatino di prodotti fatti a mano dai membri del LaNoLo (gruppo di maglia ed uncinetto del NoLo).

Fatti da membri del quartiere, venduti nel quartiere, per intenditori del quartiere e… di tutto il mondo.

Tutte le creazioni sono rigorosamente artigianali, preparate con cura e passione.



Parte del ricavato della vendita verrà impiegato per acquistare lana destinata i nostri progetti di beneficienza per il quartiere (HUB Sammartini) e per le popolazioni più fragili (vittime di catastrofi, prematuri, etc.).