Last Goodbye | 8.9.10 febbraio

"Last Goodbye – Uno spettacolo di teatro d’ansia" vede in scena due donne magre, lunghe, quasi androgine, senza ruoli definiti, che affrontano una paura universale, condivisibile da chiunque sia nato: la morte. Ma non la morte di per sé, l’ultimo saluto.

Quelle parole che spesso non si riescono a dire e che rimangono lì in gola, in testa, negli occhi e non se ne vanno. Quelle parole non dette a cui diamo tutto quel potere di farci sentire in difetto, in colpa, e che ci fanno sentire il dolore di aver lasciato qualcosa di importante in sospeso per sempre.

L’ansia, la paura del futuro, porta le due donne a muoversi verso una soluzione che anticipi la sofferenza e la risolva: anticipare il saluto. Controllare il più possibile la vita e la morte, decidendo quando e come celebrare l’addio della persona scelta. In questo modo forse è possibile trovare sollievo. Forse.

Perché una volta organizzato l’incontro, è davvero possibile dare l’ultimo saluto in vita? È davvero possibile dirsi tutto con sincerità e senza filtri e poi tornare a vivere come sempre? O forse è solo un tentativo fallito in partenza?

testo e regia di Alice Redini

con Benedetta Cesqui Malipiero e Paola Tintinelli

foto Laila Pozzo



> Venerdì 8 febbraio ore 20.30

> Sabato 9 febbraio ore 20.00

> Domenica 10 febbraio ore 19.00



Teatro Linguaggicreativi | Via Eugenio Villoresi, 26 20143 – Milano (MM2 Romolo)



Intero: 15 euro

Allievi Scuola di Teatro Linguaggicreativi: 10 euro (esibendo la Tessera Linguaggicreativi)

Studenti under 26: 10 euro (esibendo tesserino scuola-università)

Over 65: 10 euro (esibendo carta d’identità)

Convenzionati: 12 euro



